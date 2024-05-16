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سمو العقارية
شركة سمو العقارية
سوق السعودية

عمومية "سمو العقارية" تناقش زيادة رأس المال 33.33% بأسهم منحة

عبر رسملة مبلغ 125 مليون ريال من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة شركة سمو العقارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس 6 يونيو 2024 والتصويت على توصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة ورسملة مبلغ 125 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال قبل الزيادة الموصى بها يبلغ 375 مليون ريال، وسيصبح 500 مليون ريال بعد الزيادة.

وذكرت أن نسبة الزيادة في رأس المال 33.33%، وذلك بمنح سهم لكل ثلاثة أسهم، وسيصبح عدد الأسهم بعدها 50 مليون سهم مقابل 37.5 مليون سهم حاليا.

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وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز الماءة المالية للشركة ودعم توسعاتها المستقبلية.

وسيكون تاريخ الأحقية في الأسهم المجانية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم تحديده لاحقا.

وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

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