الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق تزامناً مع صعود تاريخي للفضة

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاماً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر/أيلول، "رويترز".

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً.

توقع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في NeoVision، الدكتور ريان ليمند، حدوث عمليات جني أرباح في أسواق الذهب بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال ليمند، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تراجع سعر أونصة الذهب من المستويات القياسية إلى نطاق 2200 - 2300 دولار للأونصة يعد فرصة للشراء.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو/أيار 2023. وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1009.05 دولار.