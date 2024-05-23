"أدنوك" تجمع 935 مليون دولار من طرح 5.5% من "أدنوك للحفر" للمؤسسات

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الخميس، إتمام بيع حصة 5.5% في أدنوك للحفر في طرح مخصص للمؤسسات الاستثمارية جمعت من خلاله 935 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها باعت 880 مليون سهم عادي بسعر 3.9 درهم للسهم الواحد وهو ما يمثل علاوة بنحو 70% على السعر البالغ 2.3 درهم في الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للحفر وخصما بنسبة 5.6% مقارنة بسعر إغلاق السهم أمس.

وأضافت أن من المتوقع تسوية الطرح يوم 28 مايو/ أيار الجاري أو في تاريخ قريب منه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت إن الطرح شهد طلبا قويا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم في أكبر عملية بناء سجل الأوامر المسرع لشركة مدرجة في الأسواق المالية في الإمارات.

وأشارت أدنوك إلى أنها ستواصل الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل 78.5% في الشركة، مضيفة أنها وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة 6 أشهر من استكمال عملية الطرح التي ترفع نسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 16.5%، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.

وأضاف أن من المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مسارا نحو إدراج الشركة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة المتوقع تنفيذه خلال المراجعة الفصلية القادمة مع مراعاة استيفاء أدنوك للحفر لكافة معايير الإدراج ذات الصلة، مما سيسهم في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

وقال رئيس الشؤون المالية في أدنوك خالد الزعابي "يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته أدنوك للحفر منذ الاكتتاب العام الأولي، وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة. وباعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر أدنوك في دعم أدنوك للحفر بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الاستراتيجي، ودورها كمحفز رئيسي وعامل تَمكين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

وأضاف "نتقدم بالشكر إلى مساهمينا الحاليين ونرحب بالمستثمرين الجدد للمشاركة في مسيرة التطور الطموحة التي تركز على تحقيق النمو المستدام والقيمة لدولة الإمارات وأبوظبي وجميع المساهمين".

وأشار البيان إلى أن المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وجيه.بي.مورغان سيكيوريتيز، قاموا بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.