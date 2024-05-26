"بدجت السعودية" توزع 10% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023
بواقع ريال للسهم
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وافقت الجمعية العامة غير العادية الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو الجاري على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ الموزع 71.17مليون ريال تقريبا، وبواقع ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
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