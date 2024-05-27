الأسهم اليابانية تصعد مقتفية أثر "وول ستريت"

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، مقتفياً أثر وول ستريت، كما صعد قطاع الخدمات المالية ليمنح المؤشر دفعة إضافية مع تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية ذروة جديدة في 10 سنوات.

وبعد الانخفاض في نهاية الأسبوع الماضي، عاود المؤشر الرئيسي الارتفاع، بعد مكاسب للأسهم الأميركية مساء يوم الجمعة وسط أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.66% عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87% إلى 2766.36 نقطة وسط تراجع حجم التداول، بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة أسعار الفائدة، فيما تحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه شينتشي يوشيدا خلال ساعات الصباح في آسيا واستمرت عائدات سندات الحكومة في الصعود.

وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر في آسيا استجابة لذلك.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 3.3% ليقود المكاسب بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

ولامس المؤشر نيكاي مستوى 39 ألف نقطة، الذي تتم مراقبته عن كثب، هذا الشهر، لكنه يواجه صعوبات في الاستمرار في هذا النطاق الرئيسي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توقعات حذرة لإيرادات الشركات اليابانية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس/آذار، لكنه تراجع مرة أخرى الشهر التالي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم الاثنين إلى حد كبير، بعد الأداء القوي لنظيراتها الأميركية مستفيدة من أرباح إنفيديا الأسبوع الماضي.

وصعد سهم أدفانتست، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، 1.4%، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1%.

وقفز سهم شركة التأمين طوكيو مارين هولدنغز 3.7%.

ومن بين الشركات ذات الثقل على المؤشر، تقدم سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.3%، وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7%.