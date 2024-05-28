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سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية
سعر الذهب

الذهب يستقر مع اتجاه الأنظار لبيانات التضخم الأميركية

ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي قد توفر مزيداً من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2351.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش بعد صعوده 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8% إلى 2352.30 دولار، وفقاً لـ"رويترز".

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ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات اقدام البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي".

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.81 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1056.15 دولار، وربح البلاديوم 0.4% ليصل إلى 992.50 دولار.

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