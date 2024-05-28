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بورصة نيويورك تعود لنظام التسوية "T+1" بعد 100 عام

ستقلل الكثير من الوقت لإنجاز الصفقات

دبي - العربية.نت
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تبدأ بورصة نيويورك، اليوم الثلاثاء، تطبيق آلية تسوية صفقات الأسهم بعد يوم من تداولها أو ما تسمى بـ"T+1"، بدلا من النظام السابق بعد يومين من التداول لتعود بذلك لآلية التسوية المعمول بها قبل 100 عام.

وسيقلل التحول إلى الآلية الجديدة الكثير من الوقت لإنجاز الصفقات كما أنه يهدف إلى خفض المخاطر في النظام المالي، لكنه سيخلق تحديا للمستثمرين الأجانب في توفير السيولة اللازمة ووقت أقل لإصلاح الأخطاء.

وكانت أسواق كندا والمكسيك قد تحولت لنظام التسوية "T+1" يوم أمس أيضا وذلك لدفع التداولات وإنجازها في فترات أسرع من السابق.

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وكانت بورصة نيويورك قد أجرت مؤخراً استطلاعاً للرأي لمعرفة آراء المتداولين في خيارات فتح تداولات الأسهم الأميركية على مدار الأسبوع دون توقف.

ويعكس استطلاع الرأي الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأفراد خاصة خارج الولايات المتحدة وتحديدا في آسيا على الأسهم الأميركية.

فيما يشكل الفرق في التوقيت بين الشرق والغرب مصاعب أمام المتداولين.

يأتي ذلك في وقت نجحت العملات المشفرة في جذب اهتمام المستثمرين في وقت يتم التداول بها دون توقف وعلى مدار 7 أيام بالأسبوع.

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