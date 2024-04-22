بورصة نيويورك تدرس إمكانية التداول على مدار الساعة

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تقوم بورصة نيويورك باستطلاع آراء المشاركين في السوق حول مزايا تداول الأسهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتم إجراء الاستطلاع الذي أجرته بورصة نيويورك من قبل فريق تحليل البيانات التابع لها، ويسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بتداول بعض الأسهم كـ Nvidia أو Apple في ساعات ما بعد التداول.
وأصبحت هذه القضية موضوعا ساخنا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى عملية تداول العملات المشفرة على مدار 24 ساعة، وارتفاع نشاط مستثمري التجزئة الذي حفزه في البداية عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
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