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وول ستريت

صعود سهم "جيم ستوب" 27% في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت

الشركة جمعت 933 مليون دولار من حصيلة بيع أسهم

دبي - العربية.نت
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صعد سهم شركة "جيم ستوب" بقوة خلال تعاملات ما قبل افتتاح أولى جلسات الأسبوع في وول ستريت، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في مجال الألعاب والمنتجات الترفيهية جمع نحو 933 مليون دولار من مبيعاتها للسهم.

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وصعد السهم بنحو 27% إلى 24 دولاراً، بعدما أنهى تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 3.71% إلى 19 دولاراً.

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وكانت "GameStop" قد باعت 45 مليون سهم عادي على مراحل وفق إخطار للجنة الأوراق المالية والبورصات، وأوضحت الشركة أن حصيلة عمليات البيع تجاوزت 933 مليون دولار.

ورغم عدم إفصاح "GameStop" عن سعر بيع هذه الأسهم، لكنها أوضحت أن البيع تم وفقاً لسعر السوق.

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