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بنوك الإمارات

بنك المشرق الإماراتي يعين بنوكا لطرح أدوات دين رأسمال إضافي

دائمة ومقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء لأجل 5.5 سنة

دبي - العربية.نت
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عين بنك المشرق الإماراتي بنوكا لطرح أدوات دين رأسمال إضافي من المستوى الأول دائمة، ومقومة بالدولار، وغير قابلة للاستدعاء لأجل 5.5 سنوات بحسب وثيقة مصرفية.

وستكون السندات بالحجم القياسي، مما يعني أنها لا تقل عن 500 مليون دولار، وغدا الخميس سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين من أجل بيع أدوات الدين.

واختار بنك المشرق قائمة تضم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار تشمل بنوك أبوظبي التجاري والأهلي الكويتي وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، إضافة إلى سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغيرهم.

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