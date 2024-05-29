اقتصاد قطر
تراجع بورصة قطر 14% منذ بداية العام الجاري
وسط تقليص المستثمرين من تعرضهم للبنوك التي تعاني من ارتفاع القروض المتعثرة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
تعد الأسهم القطرية من بين الأسهم الأسوأ أداءً في العالم خلال العام الجاري، إذ تراجعت بورصة قطر بأكثر من 14% منذ مطلع العام الحالي.
وجاء ذلك وسط تقليص المستثمرين من تعرضهم للبنوك التي تعاني من ارتفاع القروض المتعثرة لديها.
وأشارت شركة كامكو للاستثمار إلى أن قطر تشهد حاليا عملية إعادة تسعير للأصول المالية، خاصة بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ومع بحث المستثمرين عن محفزات مستقبلية في السوق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
وزير المالية المصري: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل
معيط: نتوقع نمو الحصيلة الضريبية 30% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل
غداء عمل
-
بنك المشرق الإماراتي يعين بنوكا لطرح أدوات دين رأسمال إضافي
دائمة ومقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء لأجل 5.5 سنة
أسواق المال
-
"سامسونغ" تواجه تحقيقاً بعد تعرض اثنين من العاملين في مجال الرقائق للإشعاع
أوقفت السلطات الآلات المسؤولة عن الحادث
قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية