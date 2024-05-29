تراجع بورصة قطر 14% منذ بداية العام الجاري

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تعد الأسهم القطرية من بين الأسهم الأسوأ أداءً في العالم خلال العام الجاري، إذ تراجعت بورصة قطر بأكثر من 14% منذ مطلع العام الحالي.

وجاء ذلك وسط تقليص المستثمرين من تعرضهم للبنوك التي تعاني من ارتفاع القروض المتعثرة لديها.

وأشارت شركة كامكو للاستثمار إلى أن قطر تشهد حاليا عملية إعادة تسعير للأصول المالية، خاصة بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ومع بحث المستثمرين عن محفزات مستقبلية في السوق.