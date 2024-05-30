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أسواق الخليج

إضافة 8 شركات سعودية إلى مؤشرات "MSCI"

أضافت شركة "سال للخدمات اللوجستية" إلى المؤشر القياسي العالمي

دبي - العربية.نت
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دخلت تغيرات مؤشرات مورغان ستانلي "MSCI" الخاصة بالمراجعة الأخيرة حيز التنفيذ اليوم عند الإغلاق في السوق السعودية، وذلك لأن السوق مغلقة غدا وهو الموعد الأساسي للتنفيذ.

وأضافت "MSCI" شركة "سال للخدمات اللوجستية" إلى المؤشر القياسي العالمي، بينما أضافت 7 شركات لمؤشر الشركات الصغيرة هي "البابطين للطاقة" و"اتحاد عذيب" و"ميدغلف" و"أفالون" و"المتطورة" و"الورق" و"ولاء للتأمين".

وحذفت 6 شركات من مؤشر الشركات الصغيرة هي: "أملاك العالمية" و"سينومي ريتيل" و"كيمانول" و"الرياض ريت" و"ساكو" و"المصافي".

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وفي السوق الإماراتية فسيتم إضافة شركة "تاكسي دبي" ومجموعة "فينيكس" لمؤشر الشركات الصغيرة.

وفي قطر انضمام شركة "ميزة" وخروج "الرعاية الطبية".

وقالت "MSCI"، إن تنفيذ التعديلات وفقاً للمراجعة الأخيرة، سيتم بإغلاق الأسواق في 31 مايو الجاري.

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