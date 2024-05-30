الملياردير "موبيوس" يغير وجهة نظره بشأن الأسهم الصينية
قال إنها تبدو جيدة للاستثمار مع تحولها للاتجاه الصعودي قبل أسابيع
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غيّر الملياردير "مارك موبيوس- Mark Mobius"وجهة نظره تجاه الأسهم الصينية، مشيرا إلى أنها تبدو جيدة للاستثمار، وهو عكس ما صرح به في أبريل عندما دعا المستثمرين لتجنبها.
وقال الشريك المؤسس لـ"موبيوس كابيتال -Mobius Capital"إن الأسهم الصينية تحولت إلى الاتجاه الصعودي منذ نحو 3 إلى 4أسابيع، مع تنفيذ الحكومة لإجراءات لدعم قطاع العقارات، وهي خطوة وصفها مارك موبيوس بأنها بداية الضوء في نهاية النفق.
وتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة تتراوح بين 4% و5% هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤدي ضعف اليوان إلى دعم صادرات البلاد.
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