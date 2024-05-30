عمومية "سلوشنز" تقر توزيع 60% أرباحاً نقدية عن عام 2023

1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم عن العام الماضي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 714 مليون ريال تقريبا وبواقع 6 ريالات لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت سلوشنز أن تاريخ توزيع الأرباح يبدأ في 26يونيو 2024.