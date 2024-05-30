عمومية "سلوشنز" تقر توزيع 60% أرباحاً نقدية عن عام 2023
بواقع 6 ريالات للسهم وبدء التوزيع في 26 يونيو
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية للسهم عن العام الماضي 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 714 مليون ريال تقريبا وبواقع 6 ريالات لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وذكرت سلوشنز أن تاريخ توزيع الأرباح يبدأ في 26يونيو 2024.
-
"موديز": البنوك السعودية ستحقق أرباحا قوية هذا العام بفضل حجم الإئتمان
قالت إن هوامش الفائدة للبنوك قد تواجه ضغوطا بعد أن أن ظلت ثابتة في 2023
اقتصاد
-
مصر تستهدف استقطاب استثمارات صينية بقيمة مليار دولار خلال 2024
الواثق بالله: نستهدف زيادة صادرات مصر للسوق الصينية بنسبة 15-20% العام الحالي
أخبار حصرية
-
تراجع أسعار النفط وسط ترقب لبيانات مخزونات الخام الأميركية
تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم
طاقة