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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
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سوق السعودية

"سيرا القابضة" توافق على شراء 26.44 مليون سهم من أسهمها بحد أقصى

بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سيرا القابضة على شراء الشركة عددا من أسهمها وبحد أقصى 26.44 مليون سهم تقريبا والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 5 سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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