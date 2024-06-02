20 أغسطس.."ينساب" توزع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من العام الجاري
بواقع 1 ريال للسهم وبإجمالي 562.5 مليون ريال
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قرر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بتاريخ اليوم 2 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ المزمع توزيعه 562.5 مليون ريال وبواقع 1 ريال للسهم.
وأوضحت أن تاريخ الأحقية هو 31 يوليو 2024 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وتاريخ التوزيع يوم 20 أغسطس المقبل.
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