عمومية "بدجت السعودية" تصوت على زيادة رأس المال 9.84%

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دعا مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 24يونيو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات).

أوضحت أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 711.67 مليون ريال تقريبا موزعة على 71.17 مليون سهم عادي تقريبا.

وسيصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 781.67 مليون ريال تقريبا تعادل 78.17 مليون سهم عادي تقريبا.

ويصل المبلغ الإجمالي للزيادة 70 مليون ريال موزعة على 7 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، ونسبة الزيادة في رأس المال 9.84%.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو غرض الاستحواذ الكلي بنسبة 100% من رأسمال شركة عالم السيارات.

وسيتم نفاذ رأس المال بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.

ويشمل جدول أعمال الجمعية تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوّض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ.

وسيصوت المساهمون على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.