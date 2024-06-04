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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بانخفاض أسهم الطاقة

مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية انخفض 0.4%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام الذي أثر بدوره على أسهم قطاع الطاقة، فيما عزف المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4%، ليوقف بذلك صعودا استمر 3 أيام متتالية.

وانخفض قطاع الطاقة 1.9% ليبلغ أدنى مستوى في شهرين، متأثرا بتراجع أسعار النفط 1%، إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

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وساهم انخفاض سهم شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة 2.7% ضمن خسائر القطاع بعد أن خفضت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة الائتماني.

كما تراجع سهم أليانز 2.1% بعد أن خفضت سيتي غروب توصيتها لسهم شركة التأمين الألمانية إلى "محايد" من "شراء".

وعلى الجانب الآخر صعد سهم ميرسك 1.6% بعد أن رفعت مجموعة الشحن الدنمركية توقعاتها لأرباح العام بأكمله على خلفية طلب قوي في سوق الحاويات.

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