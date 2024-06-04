الذهب يفقد بريقه مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأميركية

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاع 1% في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2335.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:26 بتوقيت غرينتش.

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ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر أمس الاثنين قبل أن ترتفع 1% في ختام التعاملات، وفقا لـ "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6% إلى 2355.50 دولار.

ومن المزمع صدور تقرير الوظائف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.

وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة إيه.إن.زد "قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 30.01 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3% إلى 915.00 دولارا.