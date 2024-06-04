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"إنفيديا" تضيف أكثر من 130 مليار دولار لقيمتها السوقية في يوم واحد فقط

سهم "NVIDIA" مسؤول عن ثلث ارتفاعات مؤشر s&p500 منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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أضافت شركة "إنفيديا" أكثر من 130 مليار دولار لقيمتها السوقية في يوم واحد فقط، بعد الإعلان عن الجيل التالي من رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأغلق سهم صانعة الرقائق الأميركية تعاملات الأمس مرتفعًا بنحو 5% عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

يذكر أن سهم "NVIDIA" مسؤول عن ثلث ارتفاعات مؤشر s&p500 منذ بداية العام.

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