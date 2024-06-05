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مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "سليمان فقيه" في السوق السعودية.. اليوم

تداول الشركة سيجري برمز 4017

دبي - العربية.نت
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تشهد السوق السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية".

يأتي ذلك بعد أن طرحت شركة مستشفى سليمان فقيه 49.8 مليون سهم من أسهمها تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وبلغ عدد الأفراد المشاركين 1.34 مليون مكتتب، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "مجموعة فقيه" بـ 14.5 مرة بقيمة طلبات 4.15 مليار ريال أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "مجموعة فقيه" بـ 14.5 مرة بقيمة طلبات 4.15 مليار ريال

وسيجري تداول "مجموعة فقيه" برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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