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شركة لدن للاستثمار
شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" توزع 2% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

بإجمالي 10 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار بتاريخ 4 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بواقع 2% من القيمة الإسمية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 500 مليون سهم وبواقع هللتين للسهم.

وحددت تاريخ ليوافق 6 يونيو 2024، وتاريخ التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.

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