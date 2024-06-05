"لدن للاستثمار" توزع 2% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

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قرر مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار بتاريخ 4 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بواقع 2% من القيمة الإسمية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 500 مليون سهم وبواقع هللتين للسهم.

وحددت تاريخ ليوافق 6 يونيو 2024، وتاريخ التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.