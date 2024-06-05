سوق السعودية
"لدن للاستثمار" توزع 2% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023
بإجمالي 10 ملايين ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
قرر مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار بتاريخ 4 يونيو 2024 توزيع أرباح نقدية بواقع 2% من القيمة الإسمية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 500 مليون سهم وبواقع هللتين للسهم.
وحددت تاريخ ليوافق 6 يونيو 2024، وتاريخ التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
شركة تابعة لـ"ميار القابضة" توقع مذكرة للاستحواذ على 100% من حصص شركتين
الصفقة تشمل شركتي "التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات" و"المصاعد ...
شركات
-
"بنان العقارية" تقدم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية
من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية
أسواق المال
-
عمومية "البحري" تقر توزيع أرباح نقدية 5.5% للسهم عن 2023
ما يعادل 0.55 ريال للسهم
أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية