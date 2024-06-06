أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدفعة من قطاع التكنولوجيا قبل اجتماع "المركزي"

1 دقيقة للقراءة

فتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا وسط ترقب بين المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي حول سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، وذلك وسط توقعات بأن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بنحو 25 نقطة أساس من مستواها الحالي غير المسبوق البالغ 4%، بحسب "رويترز".

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تتوقع أسواق المال حاليا إجراء تخفيضات خلال العام الجاري لأسعار الفائدة بإجمالي 64 نقطة أساس.

وواصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.8% إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 24 عاما وذلك بعد أن حقق مكاسب أيضا في الجلسة السابقة.

كما صعد مؤشر الرعاية الصحية 1% مع ارتفاع سهم نوفو نورديسك 3.5% ليصل إلى مستوى غير مسبوق.

وتعززت حالة التفاؤل في الأسواق بعدما أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الأميركيان عند مستويات ارتفاع قياسية أمس الأربعاء إثر ظهور مؤشرات جديدة على تراجع الضغوط على سوق العمل مما عزز الرهانات على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميريكي) سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.