مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أسهم أوروبا مناسبة
أسهم أوروبا (أرشيف)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدفعة من قطاع التكنولوجيا قبل اجتماع "المركزي"

"ستوكس 600" يصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

فتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا وسط ترقب بين المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي حول سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، وذلك وسط توقعات بأن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بنحو 25 نقطة أساس من مستواها الحالي غير المسبوق البالغ 4%، بحسب "رويترز".

الموافقة على طرح 600 ألف سهم من شركة "مفيد" في "نمو" أسواق المال اكتتابات الموافقة على طرح 600 ألف سهم من شركة "مفيد" في "نمو"

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن تتوقع أسواق المال حاليا إجراء تخفيضات خلال العام الجاري لأسعار الفائدة بإجمالي 64 نقطة أساس.

وواصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.8% إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 24 عاما وذلك بعد أن حقق مكاسب أيضا في الجلسة السابقة.

كما صعد مؤشر الرعاية الصحية 1% مع ارتفاع سهم نوفو نورديسك 3.5% ليصل إلى مستوى غير مسبوق.

وتعززت حالة التفاؤل في الأسواق بعدما أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الأميركيان عند مستويات ارتفاع قياسية أمس الأربعاء إثر ظهور مؤشرات جديدة على تراجع الضغوط على سوق العمل مما عزز الرهانات على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميريكي) سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية" حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط