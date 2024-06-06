القيمة السوقية لـ"إنفيديا" تصل إلى 3 تريليونات دولار.. تجاوزت "أبل"

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تجاوزت شركة إنفيديا شركة أبل من حيث القيمة السوقية يوم الأربعاء، حيث يواصل المستثمرون المراهنة على شركة تصنيع الرقائق التي تقف وراء طفرة الذكاء الاصطناعي. وهي الآن ثاني أكبر شركة عامة من حيث القيمة، بعد مايكروسوفت.

ققت إنفيديا أيضاً قيمة سوقية بقيمة 3 تريليون دولار يوم الأربعاء بعد ارتفاع الأسهم بأكثر من 5%. عند إغلاق السوق، بلغت القيمة السوقية لشركة إنفيديا 3.019 تريليون دولار، مقابل شركة أبل التي بلغت 2.99 تريليون دولار. مايكروسوفت هي الشركة الأكثر قيمة للتداول العام، حيث تبلغ قيمتها السوقية 3.15 تريليون دولار، اعتباراً من يوم الأربعاء.

"إنفيديا" تضيف أكثر من 130 مليار دولار لقيمتها السوقية في يوم واحد فقط

وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 24% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباح الربع الأول في شهر مايو وكانت في حالة تمزق منذ العام الماضي. وتمتلك الشركة ما يقدر بنحو 80% من حصة السوق في شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، والتي تجتذب إنفاقاً بمليارات الدولارات من كبار مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

كما أصبح المستثمرون أكثر ارتياحاً لأن النمو الهائل الذي حققته إنفيديا في مبيعات عدد قليل من الشركات السحابية يمكن أن يستمر. بالنسبة للربع الأخير، ارتفعت الإيرادات في أعمال مراكز البيانات، والتي تشمل مبيعات وحدات معالجة الرسومات، بنسبة 427% عن العام السابق إلى 22.6 مليار دولار، أي حوالي 86% من إجمالي مبيعات الشركة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة أبل بنحو 5% فقط هذا العام، حيث توقف نمو مبيعات الشركة المصنعة لهواتف آيفون في الأشهر الأخيرة. وفي أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية، قالت شركة أبل إن إجمالي المبيعات انخفض بنسبة 4% وانخفضت مبيعات آيفون بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تواجه شركة أبل أسئلة وقضايا استراتيجية حول الطلب في الصين والتصنيع وردود الفعل المتباينة تجاه سماعة الواقع الافتراضي الجديدة Vision Pro.

كانت شركة أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 1 تريليون دولار و2 تريليون دولار. لقد احتفظت منذ فترة طويلة بلقب الشركة الأميركية الأكثر قيمة ولكن تم تجاوزها بواسطة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام. إذ استفادت مايكروسوفت أيضاً من طلب المستثمرين على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كانت "إنفيديا" أكثر تقلباً كسهم من "أبل". تأسست الشركة عام 1991، وكانت تستهدف في المقام الأول الألعاب، وبيع الأجهزة لتشغيل ألعاب الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد. وفي الآونة الأخيرة، باعت رقائق تعدين العملات المشفرة وخدمات الاشتراك السحابية.

لقد أصبحت أسهم إنفيديا مكافئة مع تطور أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت بأكثر من 3290% على مدى السنوات الخمس الماضية. أعلنت الشركة عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1 في مايو.