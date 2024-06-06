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سوق السعودية

سهم "مياهنا" يقفز بالحد الأعلى في أولى جلساته بالسوق السعودية

تطبيق حدود سعرية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج

دبي - العربية.نت
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قفز سهم شركة مياهنا في السوق السعودية الرئيسية تداول بالحد الأقصى اليوم الخميس في أولى جلساته بالسوق، بعد أن تم إدراجه برمز تداول 2084 وبالرمز الدولي SA562G5H0I13.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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كانت شركة مياهنا السعودية قد أعلنت يوم 27 مايو الماضي عن تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد في طرح أسهمها بما يعادل حوالي 20 % من إجمالي الطرح.

وقالت الشركة في بيان إن عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد التي شملت 9.65 مليون سهم خلال الفترة من 12 - 22 مايو الماضي شهدت تغطية الطرح 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 سهم كحد أدنى.

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.6% تقريبا بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وسبق أن تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت أنه بناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.62 مليون سهما، تمثل ما يعادل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

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