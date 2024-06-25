إدراج وبدء تداول أسهم "الليف العالمية" في سوق "نمو" الخميس المقبل

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أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 برمز تداول 9597 وبالرمز الدولي SA1630P4LUH2.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون "+/- 30%" مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند "+/- 10%".

فيما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، اليوم إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم "الليف العالمية" قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح بنجاح وتغطيته بنسبة 125.5%.

وبلغ عدد الأسهم المطروحة نحو 1.5 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة وسعر الطرح 50 ريالا للسهم.