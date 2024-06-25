مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد اليابان

الين يواجه خطر التراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1986

بضغط من استمرار بيع العملة لصالح الدولار وتريث الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يواجه الين الياباني خطر التراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1986، حيث إن بعض المتداولين غير متأثرين بإمكانية تدخل الحكومة لدعم العملة اليابانية.

ووفقاً لشركة "Sumitomo Mitsui" لإدارة الأصول و"Mizuho Bank" فإن استمرار بيع العملة لصالح الدولار وتريث الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة قد يؤديان إلى تراجع الين إلى مستوى 170 ينًا مقابل الدولار، أي بفارق 10 ينّات عن المستويات الحالية.

فيما حاول الدولار اختراق مستوى 160 ينا، اليوم الثلاثاء، لكن دون جدوي تقريبا، إذ أبقت المخاوف من تدخل المسؤولين اليابانيين لدعم العملة الين صامدا بشكل ما مقابل العملات الأخرى.

مصر تتلقى استثمارات من الدول العربية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 6 أشهر أخبار حصرية مصر تتلقى استثمارات من الدول العربية بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 6 أشهر

وانخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.08% إلى 159.42 ين بعد أن تم تداوله في نطاق ضيق طوال التعاملات الآسيوية مع توخي المتداولين الحذر من بلوغ مستوى المقاومة الرئيسي الذي أدى إلى تدخل طوكيو في العملة بما يصل إلى 9.79 تريليون ين (61.33 مليار دولار) في أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/أيار.

وحال ذلك دون وصول الين إلى مستويات متدنية جديدة مقابل العملات الأخرى إذ استقر الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في 16 عاما عند 202.38 ين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
6 حقائق عن المناظرات الرئاسية في أميركا.. تعرف عليها 6 حقائق عن المناظرات الرئاسية في أميركا.. تعرف عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط