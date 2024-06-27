عمومية "الخزف السعودي" تقر زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف السعودي في اجتماعها أمس الأربعاء 26 يونيو الجاري على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر رسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد مقابل كل4 أسهم مملوكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن رأس مال الشركة قبل الزيادة 800 مليون ريال سعودي، مقسماً إلى 80 مليون سهم، وسيرتفع بعد الزيادة إلى مليار ريال،مقسماً إلى 100مليون سهم.

وأوضحت أن الهدف من رفع رأس مالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي شركة الخزف السعودي لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

و في حالة وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كل حسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

كما وافق المساهمون على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 241.71 مليون ريال تقريبا كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافقوا على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وأقر المساهمون شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 320 ألف سهم من أسهمها بهدف تخصيصها للموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين،وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لاتزيد على 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين ، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافق المساهمون أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2024م.