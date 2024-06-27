مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الدولار

مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023

ليلامس أعلى مستوى له منذ 8 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي يمنح المستثمرين العالميين حافزا لجني عوائد سندات أعلى في أميركا، وسط توقعات باستمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

فيما ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار ليلامس أعلى مستوى له منذ 8 أشهر تقريبا، في ظل فجوة أسعار الفائدة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

ومع تزايد رهانات المستثمرين على قوة العملة الأميركية، كانت العملة اليابانية هي الأسوأ أداء مقابل الدولار هذا العام، حيث خسرت نحو 12% من قيمتها، يليها الفرنك السويسري والكرونة النرويجية، وانخفض اليورو بأكثر من 3%.

هيئة السوق السعودية تقر طرح 20% من أسهم "التطبيقات الخليجية" في السوق الموازية أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية تقر طرح 20% من أسهم "التطبيقات الخليجية" في السوق الموازية

وبينما بدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا دورات التيسير النقدي في أوائل يونيو، ثبت "الفيدرالي" أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة وأميركا إلى زيادة التقلبات في السوق.

وقال كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك "سوسيتيه جنرال"، كيت جوكس: "مرونة الاقتصاد الأميركي، تجعل من الصعوبة خفض أسعار الفائدة في القريب، بينما أنهت البنوك المركزية في أماكن أخرى دورة التشديد النقدي، ومع عدم اليقين السياسي، يصعب تراجع الدولار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العالم يترقب.. من يستطيع الهجوم والدفاع في مناظرة بايدن وترمب؟ العالم يترقب.. من يستطيع الهجوم والدفاع في مناظرة بايدن وترمب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط