مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023

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ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي يمنح المستثمرين العالميين حافزا لجني عوائد سندات أعلى في أميركا، وسط توقعات باستمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

فيما ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار ليلامس أعلى مستوى له منذ 8 أشهر تقريبا، في ظل فجوة أسعار الفائدة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

ومع تزايد رهانات المستثمرين على قوة العملة الأميركية، كانت العملة اليابانية هي الأسوأ أداء مقابل الدولار هذا العام، حيث خسرت نحو 12% من قيمتها، يليها الفرنك السويسري والكرونة النرويجية، وانخفض اليورو بأكثر من 3%.

وبينما بدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا دورات التيسير النقدي في أوائل يونيو، ثبت "الفيدرالي" أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة وأميركا إلى زيادة التقلبات في السوق.

وقال كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك "سوسيتيه جنرال"، كيت جوكس: "مرونة الاقتصاد الأميركي، تجعل من الصعوبة خفض أسعار الفائدة في القريب، بينما أنهت البنوك المركزية في أماكن أخرى دورة التشديد النقدي، ومع عدم اليقين السياسي، يصعب تراجع الدولار".