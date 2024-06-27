"إتش آند إم" تحقق أرباحاً فصلية أقل من التوقعات وسهمها يهبط 15%

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هبط سهم شركة "إتش آند إم -H&M"بنحو 15%، بعد أن حذرت الشركة من تراجع مبيعات شهر يونيو بـ6%، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أجبرت المتسوقين على البقاء في منازلهم.

يأتي تراجع السهم، رغم تحقيق الشركة نتائج قوية للثلاثة أشهر من مطلع مارس إلى نهاية مايو، تمثلت بنمو الأرباح التشغيلية 50%.

وحققت "H&M"أرباحا في الربع الثاني المنتهي في مايو بـ 7.1 مليار كرونة سويدية مقارنة مع توقعات المحللين عند 7.4 مليار كرونة.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد "Daniel Erver"بأن الظروف العالمية تبقى ضبابية وسط استمرار تأثير التضخم على قرارات المستهلكين.