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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع بقيادة مكاسب قطاع الطاقة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.4%

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على ارتفاع مع تقدم أسهم شركات الطاقة بفضل صعود أسعار النفط الخام، لكن الأسواق تركز على بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تكون ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار السياسة النقدية العالمية.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعد أن أغلق منخفضا في الجلسات الثلاث الماضية.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 1%، مقتفية أثر ارتفاع النفط، وتقدم قطاع البنوك 0.8% في التعاملات المبكرة، وفقا لـ "رويترز".

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ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي أداة قياس التضخم المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، وقد تلعب البيانات دورا رئيسيا في تحديد مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.5% على أساس سنوي في يونيو/حزيران بما يتماشى مع التوقعات، ووفقا لبيانات أولية.

وعلى صعيد أسهم الشركات، قفز سهم نوكيا 3.5% بعد أن وافقت الشركة الفنلندية على شراء شركة إنفينيرا في صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار.

لكن سهم جيه.دي سبورتس، أكبر شركات بيع الملابس الرياضية بالتجزئة في بريطانيا، تراجع بأكثر من 5% بعد أن توقعت شركة نايكي ومقرها الولايات المتحدة انخفاضا مفاجئا في إيرادات عام 2025.

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