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أسهم اليابان

المؤشر توبكس الياباني يصل إلى ذروة 34 عاما

المؤشر نيكاي صعد 0.61% إلى 29583.08 نقطة

طوكيو - رويترز
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ارتفع المؤشر توبكس للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 34 عاما اليوم الجمعة، مع صعود البنوك وسط ارتفاع تدريجي في عوائد السندات المحلية وانتعاش أسهم التكنولوجيا من عمليات بيع في اليوم السابق.

وأنهى توبكس اليوم مرتفعا 0.57% إلى 2809.63 نقطة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ فقاعة الأصول في البلاد في يناير/كانون الثاني 1990، وسجل 2821.86 نقطة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.61% إلى 29583.08 نقطة، معوضا معظم انخفاض أمس الخميس البالغ 0.82%.

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ومن بين مكونات مؤشر نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 148 سهما مقابل انخفاض 76 سهما، مع استقرار سهم واحد.

وقالت ماكي ساوادا استراتيجية الأسهم في نومورا للأوراق المالية إن صدور مؤشر التضخم الأميركي المرتقب في وقت لاحق من اليوم والانتخابات الفرنسية في مطلع الأسبوع، أعطى المستثمرين أسبابا للحذر.

وكان قطاعا التأمين والخدمات المصرفية الأفضل أداء في بورصة طوكيو بارتفاع 2.71% و2.44% على الترتيب.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.06%، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق ارتفاع بمقدار تسع نقاط أساس هذا الأسبوع. وكانت العائدات قد وصلت إلى 1.08% أمس الخميس، وهو أعلى مستوى هذا الشهر.

وحققت الأسهم المرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي أكبر مكاسب على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم سوفت بنك، المستثمر الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، 2.52% ليكون أكبر الرابحين على المؤشر.

وجاءت شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست ونظيرتها ليزرتك في المركزين التاليين حيث ارتفعا 3% و3.2% على الترتيب.

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