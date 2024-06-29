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غولدمان ساكس
الأسواق العالمية

"غولدمان ساكس": الوقت حان لخفض مخاطر محافظ الأسهم

مؤشر "S&P500" سجل 31 مستوى قياسياً هذا العام

لندن - العربية.نت
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قال رئيس صناديق التحوط في "غولدمان ساكس" توني باسكوارييلو إن الوقت قد حان لخفض مخاطر المحافظ الاستثمارية، وذلك بعد أن سجلت أسعار الأسهم مستويات قياسية مرتفعة خلال العام الحالي.

وكانت أسهم التكنولوجيا قد شهدت ارتفاعاً حاداً، مما دفع مؤشر "S&P500" إلى تسجيل أعلى مستويات له على الإطلاق هذا العام.

وكتب باسكوارييلو، الرئيس العالمي لتغطية صناديق التحوط في بنك "غولدمان ساكس"، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "إنها سوق صاعدة، لكن احتمالية السحب آخذة في الارتفاع".

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وأضاف باسكوارييلو: "لذا فإنني سأبحث عن أماكن لتقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من اللعبة السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند 5460.48 نقطة يوم الجمعة، بعد أن سجل 31 مستوى قياسياً هذا العام، في ارتفاع غذاه الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك في الوقت الذي عزز فيه المتداولون في "وول ستريت" رهاناتهم الصعودية على الأسهم الأميركية وسط أرباح الشركات المرنة وعلامات تباطؤ التضخم التي عززت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب ما يرى باسكوارييلو، فلا تزال السوق تحصل على دعم أساسي من تخفيف الظروف المالية وأسهم التكنولوجيا الأميركية الضخمة. وكتب: "طالما أن الاقتصاد ينمو، والأرباح آخذة في النمو، فإن عمليات البيع الكبيرة نادرة جداً".

وعلى الرغم من هذه القوة والزخم، فإنه يرى بعض المخاطر المتزايدة التي تهدد الاتجاه الصعودي، وهي تشمل العجز المالي المتزايد، وتراكم التعرض للأسهم بين الأسر والمستثمرين المؤسسيين، فضلا عن النطاق الضيق للارتفاع المدفوع ببعض أكبر الأسهم. وحذر من أن "كتاب التاريخ يخبرنا أن خطر عمليات البيع يزداد مع تضييق نطاق الارتفاع".

وقال باسكوارييلو إن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للحماية من الجانب السلبي ومحافظ التحوط من خلال خيارات البيع.

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