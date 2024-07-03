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إمارة الشارقة
إمارة الشارقة
صكوك

إمارة الشارقة تحدد الحد الأقصي للأرباح في إصدار للصكوك عند 6%

يستهدف جمع مليار درهم لأجل 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن حكومة إمارة الشارقة متمثلة في دائرة المالية المركزية تتطلع لجمع نحو مليار درهم من مزاد لبيع صكوك لأجل خمس سنوات.

وأضافت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار أنه جرى تحديد الحد الأقصى للأرباح في إصدار أدوات الدين عند 6%، ومن المتوقع الإعلان عن العائد وحجم الإصدار النهائي في وقت لاحق من اليوم.

وأوضحت أن حكومة الإمارة عينت أمس الثلاثاء بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وإنفست بنك والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب المزاد.

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