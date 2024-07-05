وول ستريت تستقر بعد بيانات الوظائف

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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على استقرار اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران رغم استمرار الزيادة في نطاق صحي للاقتصاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.40 نقطة، أو 0.01%، إلى 39313.40 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.89 نقطة، أو 0.02%، إلى 5537.91 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 12.30 نقطة، أو 0.07%، إلى 18200.60 نقطة.