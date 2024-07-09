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ارتفاعات قياسية جديدة لـ"ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" في وول ستريت

ترقب المستثمرين لتعليقات جيروم باول لاستخلاص أدلة على مسار البنك بشأن السياسة النقدية

دبي - العربية.نت
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فتح المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 على مستويات مرتفعة قياسية اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب جديدة في أسهم شركات أشباه الموصلات والشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، وسط ترقب المستثمرين لتعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستخلاص أدلة على مسار البنك بشأن السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 58 نقطة، أو 0.15%.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.75 نقطة، أو 0.24%.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 102.75 نقطة، أو 0.5%.

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