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شعار شركة أكت فاينانشال
شعار شركة أكت فاينانشال
البورصة المصرية

في أول يوم.. 2.3 مرة معدل تغطية الاكتتاب الخاص لـ"أكت فاينانشال" ببورصة مصر

الطرح يستهدف جمع ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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شهد اليوم الأول من فتح باب الاكتتاب الخاص في زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة، وفق ما قاله مصدر وثيق الصلة لـ"العربية Business".

وشهد الاكتتاب الخاص إقبالا من قبل المستثمرين من ذوي الملاءة المالية، بحسب المصدر.

ومن المقرر أن يستمر الاكتتاب الخاص في 300 مليون سهم من أصل 360 مليون سهم لزيادة رأسمال الشركة حتى يوم 18 يوليو.

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ويبلغ سعر السهم 2.9 جنيه للسهم، ويمثل الاكتتاب الخاص 83.3% من الأسهم المصدرة، ويحق للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات الاكتتاب بحد أدنى 1.750 مليون سهم للمستثمرين الأفراد المؤهلين، ونحو 3.5 مليون سهم للمؤسسات بدون حد أقصى لكل منهما.

ويراعى في الاكتتاب الخاص ألا يتم تخصيص عدد أسهم تزيد على 9.9% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لأى مستثمر والأطراف المرتبطة.

ويجوز لجميع شركات السمسرة تلقى طلبات الاكتتابات بصفتها وكيلة عن المكتتبين، ويقوم مدير الاكتتاب بتخصيص الشريحة الثانية بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بنتيجة التخصيص ونسبة التغطية لشريحة الاكتتاب الخاص وعدد العملاء الذين تم التخصيص لهم، وكذلك الكمية والقيمة.

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