"الرياض للتعمير" تقرر توزيع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2024

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قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024م تماشياً مع استراتيجيتها التي تسعى إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن إجمالي التوزيعات 44.44 مليون ريال موزعة على عدد 177.77 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيع في 1 سبتمبر 2024، وتاريخ التوزيع في 19 سبتمبر المقبل.