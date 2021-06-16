.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ارتفاع وول ستريت قبل اجتماع الفيدرالي

سهم علي بابا وول ستريت
بورصة وول ستريت
وول ستريت

ارتفاع وول ستريت قبل اجتماع الفيدرالي

مع انتظار موقف تمديد حزم التحفيز النقدي الكبيرة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك دون مستويات قياسية مرتفعة فحسب اليوم الأربعاء، فيما ينتاب القلق المستثمرين قبل تعليقات محتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن ما إذا كان سيقلص تحفيزه النقدي الكبير.

واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التعاملات مرتفعا 2.28 نقطة أو ما يعادل 0.05% إلى 4248.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو ما يعادل 0.09% إلى 14085.55 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.15 نقطة أو ما يعادل 0.03% إلى 34308.48 نقطة.

الفيدرالي يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق الاقتصاد أسواق المال اقتصاد أميركا الفيدرالي يواصل سياسته التحفيزية رغم تحسن آفاق الاقتصاد
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
قبل أن تذهب
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
اكتشف المزيد