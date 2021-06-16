ارتفاع وول ستريت قبل اجتماع الفيدرالي

فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك دون مستويات قياسية مرتفعة فحسب اليوم الأربعاء، فيما ينتاب القلق المستثمرين قبل تعليقات محتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن ما إذا كان سيقلص تحفيزه النقدي الكبير.

واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التعاملات مرتفعا 2.28 نقطة أو ما يعادل 0.05% إلى 4248.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو ما يعادل 0.09% إلى 14085.55 نقطة.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 9.15 نقطة أو ما يعادل 0.03% إلى 34308.48 نقطة.