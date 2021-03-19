تهديد صيني لـ "أبل" والشركة ترد بحسم!

قالت شركة أبل إنها ستطبق قواعد متجر التطبيقات على جميع التطبيقات على مستوى العالم بعد تقارير تفيد بأن مطوري التطبيقات الصينيين يعدون حلولاً للحدود القادمة للشركة على تتبع الإعلانات.

من جانبها، تخطط شركة كوبرتينو التكنولوجية العملاقة ومقرها كاليفورنيا لإصدار تحديث على نظام تشغيل هواتف أيفون يسمى iOS 14.5 في الأسابيع المقبلة يتطلب من المستخدمين منح الإذن قبل أن تتمكن التطبيقات من تتبعهم عبر الخدمات ومواقع الويب الأخرى للإعلان المستهدف.

يأتي ذلك وسط قلق من فيسبوك، وشركات الإعلانات الرقمية الأخرى من أن معظم الأشخاص لن يمنحوا الإذن، مما يؤدي إلى تقليص أرباحهم.

بدورها، تقوم العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة محركات البحث العملاقة بايدو، والشركة المالكة لتطبيق تيك توك "بايت دانس"، بالإضافة إلى شركة "تينسينت"، بإعداد حلول لسياسة أبل الجديدة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، حيث يستخدمون نظاماً يسمى CAID طورته جمعية الإعلان الصينية ومركز أبحاث حكومي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فيما ردت عملاق التكنولوجيا الأميركي في بيان: "تنطبق شروط وإرشادات متجر التطبيقات بالتساوي على جميع المطورين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة آبل". "نعتقد بشدة أنه يجب أن يُطلب من المستخدمين الحصول على إذنهم قبل أن يتم تعقبهم. سيتم رفض التطبيقات التي يتبين أنها تتجاهل اختيار المستخدم".

تعتمد الحلول المقترحة الأخرى على عملية تسمى بصمات الأصابع، والتي تستخدم معلومات خاصة بالجهاز مثل رقم IMEI والموقع لإنشاء معرف فريد. وقالت شركة آبل إن مثل هذه الأساليب انتهكت إرشاداتها لأكثر من عقد.