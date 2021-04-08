روسيا تتوقع استمرار تأثر طلب النفط بالجائحة حتى 2024

أظهرت مسودة وثيقة حكومية، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع إمكانية استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاستهلاك العالمي من النفط ومنتجاته حتى 2023-2024.

وتتضمن المسودة الخطوط العريضة للتطورات المتوقعة في قطاع النفط حتى العام 2035، وتُظهر أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية قد تتقلص بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والصادرات.

وكان مصدران مطلعان على البيانات قد قالا إن روسيا رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.52 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السادس من أبريل نيسان من 10.25 مليون برميل يوميا في المتوسط في مارس آذار.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية على نحو كبير، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام في الوقت الذي ترتفع فيه الإمدادات في أنحاء العالم.

وتراجع خام برنت 51 سنتا أو ما يوازي 0.8% إلى 62.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش. وهبط الخام الأميركي 53 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 59.24 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.