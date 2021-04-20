رويترز: 113% نسبة التزام أوبك+ بخفض إنتاج النفط

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن امتثال مجموعة أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط بلغ 113% في مارس، بلا تغير عن شهر فبراير.

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر الثلاثاء، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وأعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب خلاف حول الميزانية. ومن المقرر أن يتم تحميل حوالي ‭‭180‬‬ ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة في أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.34% إلى 67.34، كما ارتفع خام تكساس 0.27% إلى 63.55 دولار.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لهبوط أسعار الخام الأميركي الخفيف دون الصفر، والذي كان سببه تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار الثلث في تفاعل مع جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي وصلت ذروتها في هذا الوقت من العام الماضي.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30% منذ مطلع العام، وسط تفاؤل بأن إعادة فتح الاقتصادات ستدعم الاستهلاك وتواصل استنزاف المخزونات العالمية، وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي على النفط بمليوني برميل يوميا في النصف الثاني من 2021.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية... رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة".