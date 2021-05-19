النفط العمانية تعين مستشارين لبيع حصتها في آر.إي.إن البرتغالية

أعلنت شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها عينت مستشارين قانونيين وماليين للإعداد لبيع محتمل لكامل حصتها البالغة 12% في شركة آر.إي.إن البرتغالية المشغلة لشبكات الكهرباء.

وقالت أوكيو، والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة النفط العمانية، في بيان إن المستشارين "سيساعدون في الإعداد لمثل هذا البيع المزمع من خلال طرح خاص".

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وقال البيان "لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن البيع نفسه أو الشروط التي يمكن تطبيقها... في هذه المرحلة، لم يجر البدء في عملية بعينها".

وأضافت أن البيع سيعتمد على موافقة داخلية وأوضاع السوق المناسبة.

أوكيو هي ثاني أكبر مساهم في آر.إي.إن بعد الشبكة الحكومية الصينية التي تمتلك 25 بالمئة.

كانت آر.إي.إن، التي تمتلك شبكات لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي والغاز الطبيعي عالي الضغط في البرتغال، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سترفع إنفاقها الرأسمالي 35 بالمئة على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى 900 مليون يورو (1.1مليار دولار).