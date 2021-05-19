.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط العمانية تعين مستشارين لبيع حصتها في آر.إي.إن البرتغالية

أوكيو العمانية
أوكيو العمانية
اقتصاد عمان

النفط العمانية تعين مستشارين لبيع حصتها في آر.إي.إن البرتغالية

لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن البيع نفسه أو الشروط التي يمكن تطبيقها

متابع الغاء المتابعة

لشبونة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنها عينت مستشارين قانونيين وماليين للإعداد لبيع محتمل لكامل حصتها البالغة 12% في شركة آر.إي.إن البرتغالية المشغلة لشبكات الكهرباء.

وقالت أوكيو، والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة النفط العمانية، في بيان إن المستشارين "سيساعدون في الإعداد لمثل هذا البيع المزمع من خلال طرح خاص".

وقال البيان "لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن البيع نفسه أو الشروط التي يمكن تطبيقها... في هذه المرحلة، لم يجر البدء في عملية بعينها".

أرباح "الجزيرة تكافل" ترتفع 4.3% إلى نحو 14 مليون ريال في الربع الأول شركات شركات أرباح "الجزيرة تكافل" ترتفع 4.3% إلى نحو 14 مليون ريال في الربع الأول

وأضافت أن البيع سيعتمد على موافقة داخلية وأوضاع السوق المناسبة.

أوكيو هي ثاني أكبر مساهم في آر.إي.إن بعد الشبكة الحكومية الصينية التي تمتلك 25 بالمئة.

كانت آر.إي.إن، التي تمتلك شبكات لنقل الكهرباء ذات الجهد العالي والغاز الطبيعي عالي الضغط في البرتغال، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها سترفع إنفاقها الرأسمالي 35 بالمئة على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى 900 مليون يورو (1.1مليار دولار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد