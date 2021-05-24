تسعير خام دبي لشهر أغسطس بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، اليوم الاثنين، إن الإمارة حددت الفارق الرسمي لخامها إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر أغسطس/آب عند خصم 0.20 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أغسطس/آب في نهاية يونيو/حزيران لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أغسطس/آب.

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كانت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، قد حددت الفارق الرسمي لخامها إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.30 دولار للبرميل.

بلغ سعر نفط عُمان اليوم الاثنين تسليم شهر يوليو القادم 66.43 دولار، مرتفعاً 3.18 دولار مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي البالغ 63.25 دولار، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية.

يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 64.43 دولار للبرميل مرتفعًا بمقدار 3.58 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.