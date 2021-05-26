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نوفاك: عجز النفط عالمياً عند مليون برميل حالياً

ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
النفط

نوفاك: عجز النفط عالمياً عند مليون برميل حالياً

قبل أيام من محادثات مفاوضي أوبك+ عبر الإنترنت

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تورجوك (روسيا) - رويترز

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية نحو مليون برميل يومياً.

جاءت التصريحات قبل أيام من محادثات مفاوضي أوبك+ عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تضيف منظمة أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا في إطار المجموعة المعروفة بأوبك+ نحو مليوني برميل يوميا إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو/تموز.

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ويُعقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في أول يونيو حزيران.

وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يوميا فضلا عن الزيادة التدريجية للإمدادات من أوبك+.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم: "وضعنا في اعتبارنا دائما عودة النفط الإيراني. ينبغي أن نضع ذلك في الحسبان .. سنجري معا حسابات التوازن (بين العرض والطلب)".

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