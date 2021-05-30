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البترول الكويتية تعدل استراتيجيتها لوصول الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً

شركة نفط الكويت
شركة نفط الكويت
اقتصاد الكويت

البترول الكويتية تعدل استراتيجيتها لوصول الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً

 يتضمن التعديل تحسين إدارة المحافظ والبيانات

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دبي - العربية.نت

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قال مصدر مطلع إن تعديلات طرأت على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتطوير وزيادة إنتاجها النفطي في عام 2040، لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا.

ولفت المصدر إلى أن شركة نفط الكويت، التي تُعد الجهة المنوطة بالتطوير، مهتمة حاليا بإعداد خطة تنفيذية في هذا الإطار تتضمن إنشاء لجنة لتطوير الاستراتيجية، إلى جانب إنشاء فرق عمل لديها الإمكانيات لتطوير وتحليل جميع المواقف والأهداف والمبادرات الخاصة بتنفيذ تلك الاستراتيجية، من أجل وضع أطر محددة وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

وأوضح أن التعديلات اهتمت أيضا بضرورة تحسين إدارة المحافظ والبيانات، التي تهدف إلى تحقيق التميز التشغيلي على مستوى عالمي لزيادة الربحية.

وقال المصدر إن هناك مجموعة من المبادرات لتمكين الاستراتيجية، حيث تتضمن تحديد نطاق الغاز وملفات الإنتاج الممكنة، بما في ذلك استمرار إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل طبقاً للرؤية المحددة. وبيَّن أن الاستراتيجية المعدلة تضمنت أيضا استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديدا إلى نحو 580 ألف برميل يومياً بحلول عام 2040.

وأوضح المصدر أن الهيكلة التنظيمية التي قامت بها "نفط الكويت" خلال الفترة الأخيرة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالاستراتيجية، من أجل تحسين العمل خلال الفترة المقبلة، وحتى تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.

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