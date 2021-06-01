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صادرات نفط العراق 2.9 مليون برميل يومياً في مايو

وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

صادرات نفط العراق 2.9 مليون برميل يومياً في مايو

بلغ متوسط سعر البرميل 65.46 دولار

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بغداد - رويترز

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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، إن صادرات العراق من الخام في مايو/أيار بلغت نحو 2.9 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغير يذكر عن مستواها في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من موانئ البصرة بجنوب العراق بلغت 2.8 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، بينما بلغ متوسط الشحنات من كركوك عبر ميناء جيهان التركي نحو 99 ألف برميل يوميا.

العراق ثاني أكبر منتج في أوبك وتعتمد إيراداته العامة على صادرات النفط اعتمادا شبه تام.

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وتضرر البلد تضررا شديدا من انهيار أسعار الخام عندما تفشت جائحة كوفيد-19 وواجه صعوبات في سداد أجور العاملين بالقطاع العام.

وارتفعت إيرادات العراق النفطية إلى 5.88 مليار دولار في مايو/أيار مع بيعه الخام بسعر بلغ 65.46 دولار للبرميل في المتوسط، ارتفاعا من 62.5 دولار في أبريل/نيسان.

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