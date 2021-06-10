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"أدنوك" تستأنف تصدير شحنات زيت وقود بعد توقف وحدة بمصفاة الرويس

أدنوك
شركة "أدنوك"
أدنوك

"أدنوك" تستأنف تصدير شحنات زيت وقود بعد توقف وحدة بمصفاة الرويس

عقب توقف الأسبوع الماضي في وحدة بمصفاة الرويس البالغة طاقتها 835 ألف برميل يومياً

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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قالت خمسة مصادر تجارية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" استأنفت تصدير زيت الوقود الأولي عقب توقف الأسبوع الماضي في وحدة بمصفاة الرويس التابعة لها البالغة طاقتها 835 ألف برميل يوميا.

وباعت أدنوك ما لا يقل عن أربع شحنات من زيت الوقود الأولي بواقع نحو 320 ألف طن إلى مشترين من بينها شحنتان إلى شيفرون وشحنة لكل من فيتول وأرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) وفقا لثلاثة من المصادر التجارية وتقارير وسيط شحن وبيانات تتبع شحنات من أيكون.

تأتي الصادرات بعد توقف وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز البالغة طاقتها 127 ألف برميل يوميا في مصفاة الرويس الأسبوع الماضي من المتوقع أن يستمر نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وفقا للمصادر.

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وقال متحدث باسم أدنوك إن الشركة لا تعلق على تلك المسائل.

وبحسب أحد المصادر، فإن جميع الشحنات الأربع ستُصدر إلى ساحل الخليج الأميركي لكي تُستخدم في التكرير.

وزيت الوقود الأولي هو النفط المتبقي بعد عملية التكرير الأولية ويخضع للمزيد من التكرير في وحدات تكسير السوائل المبقاة بالحفز لإنتاج منتجات أعلى قيمة مثل البنزين ووقود الديزل.

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