مخزونات النفط الأميركية تسجل تراجعا حادا خلال أسبوع

قالت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت في حين زادت مخزونات البنزين.



وهبطت مخزونات الخام 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو/حزيران إلى 466.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض 3.3 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.1 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة،

مادة اعلانية

وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 412 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل الأسبوع الماضي إلى 243 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 614 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل إلى 136.29 مليون برميل، في مقابل توقعات لارتفاع 186 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 845 ألف برميل يوميا.