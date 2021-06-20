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العراق يتوقع وصول برميل النفط إلى 80 دولارا

وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
اقتصاد العراق

العراق يتوقع وصول برميل النفط إلى 80 دولارا

لم يذكر إطارا زمنيا للزيادة المتوقعة في السعر

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إن وزارة النفط تتوقع أن ترتفع أسعار الخام إلى 80 دولارا للبرميل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله في تصريحات لقناة العراقية "نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها".

وتوقع أن "تتخطى الأسعار السبعين دولارا ووصولها إلى 80 دولارا للبرميل". لكنه لم يذكر إطارا زمنيا للزيادة المتوقعة في السعر.

تشهد أسعار النفط صعودا على مدار الأسابيع الأخيرة، وأغلقت فوق 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وسط توقعات لنمو محدود في الإنتاج الأميركي من الخام هذا العام.

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